Сегодня «Университет-Югра» принимает у себя сильного соперника. Приходите смотреть и болеть

Сегодня, 18 февраля, в СОК «Энергетик» состоится очередная домашняя игра баскетбольного клуба «Университет-Югра». Наша команда будет принимать сильного соперника — столичный клуб «ЦСКА-2». Оба коллектива мотивированы на серьезную борьбу: «студенты» своей последней победой над ижевским «Купол-Родники», совпавшей с поражением «ЦСКА-2», подвинули москвичей с четвертой позиции в турнирной таблице Суперлиги-1. Теперь наши баскетболисты хотят закрепиться и двигаться вверх, а столичному клубу необходимо вернуть статус-кво. Игра явно будет очень жаркой.

Матч начнется в 18.00. Представители клуба призывают всех сургутян прийти и поддержать нашу команду. Вход свободный.