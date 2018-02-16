​БК «Университет-Югра» поднялся на четвертую строчку Суперлиги-1

Победа над ижевской командой «Купол-Родники» (это была уверенная игра с постоянным преимуществом, закончилась она со счетом 103:88) позволила баскетбольному клубу «Университет-Югра» подняться на четвертую строчку турнирной таблицы Суперлиги-1. Сейчас у нашей команды 46 очков, а два лидера соревнований («Самара» и «Спартак-Приморье») борются на уровне 52-53 очков.

Но для того, чтобы закрепиться и продолжить путь наверх «студентам» требуется очередная домашняя победа, которую добыть будет не так просто – наш следующий соперник это московский «ЦСКА-2», которого «Университет-Югра» подвинул с четвертого места. Этот коллектив накануне проиграл «Новосибирску» (а наша команда, напомним, неделю назад «Новосибирск» обыграла, хоть и не без труда – 107:103), и теперь бьется не за рост, а за сохранение статус-кво в турнирной таблице.

Игра с москвичами начнется в воскресенье, 18 февраля, в 18.00. Можно прийти в СОК «Энергетик» и поболеть за сургутян – вход на матч, как водится, свободный.

Но и на этом испытания «Университет-Югра» не закончатся – на следующей неделе им предстоит битва с одним из лидеров Суперлиги-1 – командой «Самара». Усложняется это тем, что игра будет на выезде. Ее можно будет посмотреть онлайн.