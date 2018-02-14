​Руководить сургутским муниципальным рынком назначили бывшего скандального бизнесмена

Сургутский муниципальный рынок возглавит Сергей Болотнов, который ранее был заместителем директора городской филармонии, а в качестве бизнесмена был фигурантом большого скандала с разорившимся автоцентром «Сургут Форд». Об этом стало известно накануне, в ходе депутатских слушаний.

Депутат Владимир Болотов адресовал руководству города вопрос о странном подходе к кадровой политике и кураторству муниципальных предприятий. По словам парламентария, за последние годы у несчастного муниципального рынка сменилось несколько руководителей, и лишь у последнего директора – Оксаны Мартыновой (до этого она управляла сетью продуктовых магазинов «Премьер») – получилось за полтора года вывести предприятие из убытков и даже зафиксировать некоторую прибыль. Кроме того, Мартынова не растратила десятки миллионов рублей, лежащих на депозитах городского рынка.

Теперь же Мартынова отправлена в отставку (формально ей предложена некая должность замдиректора в одной из муниципальных контор), а ее место занял, по словам Болотова, «человек, чьи деловые качества известны только скандалом, подробно освещавшимся в городских СМИ». Речь идет ситуации, сложившейся десять лет назад, когда многие сургутяне внесли плату за новые автомобили Ford, но из-за банкротства автоцентра машины не получили.

В ответ на это высказывание куратор муниципального рынка в сургутской администрации, замглавы города Николай Кривцов ответил, что Сергей Болотнов представил свое видение развития предприятия, и оно устроило чиновников, поэтому было решено заключить с ним контракт. Что не устраивало управленческую команду в работе Оксаны Мартыновой – так и осталось загадкой.

«У нас есть большие вопросы к кураторству муниципальных предприятий», – резюмировала председатель думы Надежда Красноярова, обращаясь к главе Вадиму Шувалову. Тот, явно не ожидав подобных претензий, предложил эти вопросы сформулировать и обсудить.

Напомним, что муниципальный рынок примерно год назад попадал в поле зрения сургутских депутатов – наряду с городским хлебозаводом. Тогда чиновники предлагали акционировать оба предприятия, дабы вывести их из действия ограничивающего по всем фронтам закона о закупках №44-фз. Но депутаты отказались предоставить такие послабления во владении муниципальными предприятиями, полагая, что как только они превратятся в акционерные общества, их акции тихонько «уплывут» из городской собственности.

После этого началось серьезное давление на сургутский хлебозавод – сначала со стороны проверяющих чиновников, а затем – и силовиков. Только в конце декабря (по слухам, после вмешательства губернатора) стало известно, что уголовные дела о неких мифических «хищениях» на хлебозаводе были закрыты.

Но эти события подвели общественность к выводам о том, что новая команда сургутской администрации после неудачной попытки приватизировать муниципальные активы решила сменить их руководство и добиться неких непубличных коммерческих целей более долгим и извилистым путем. В частности, наблюдатели полагают, что цель заинтересованных чиновников – обанкротить предприятия и этим вынудить городских депутатов либо постоянно «вкачивать» в них бюджетные деньги, либо согласовать приватизацию. Видимо, поэтому депутаты городской думы так напряглись, когда услышали от Николая Кривцова фразу о том, что ему понравилась «стратегия» развития муниципального рынка. Обсуждение этих вопросов в думе города продолжится. СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.