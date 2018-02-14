​Сургутские депутаты заблокироуют администрации города возможность «развивать» парк «За Саймой»

Накануне в думе Сургута прошли депутатские слушания, главным вопросом которых стала концепция развития парка «За Саймой» и скандальный процесс вокруг ботанического сада СурГУ, который находится на той территории.

Как показали слушания, вопрос о будущем парка и ботсада был воспринят депутатами крайне трепетно. Высказался почти каждый парламентарий (эти мнения читайте сегодня на siapress.ru), и канва этих выступлений была примерно схожа – депутаты со ссылкой на своих избирателей настаивали на том, чтобы максимально сохранить тот парк «За Саймой», который есть сейчас.

Подобная реакция объяснима: общественность беспокоят планы коммерческого освоения центрального парка города – с кафе, ресторанами, банями, парком аттракционов и прочими развлечениями. Эти планы, напомним, были представлены на круглом столе, посвященном судьбе ботанического сада СурГУ, и директор сургутского управления лесопаркового хозяйства Ольга Соколова повторила их перед депутатами. При этом она невольно подбросила масла в огонь, когда на вкрадчивые вопросы парламентариев о необходимости публично обсудить концепцию развития парка неоднократно отвечала: «Это нормативными документами не предусмотрено».

Несмотря на то, что Вадим Шувалов поправил свою подчиненную и заверил участников слушаний, что общественное обсуждение всего, что касается парка, обязательно состоится. Но, кажется, было поздно – депутаты уже для себя решили, что процесс освоения парка нужно срочно корректировать.

Так, зампредседателя думы Артем Кириленко довольно жестко указал чиновникам на документальные ошибки в оформлении всех последних работ, связанных с парком «За Саймой» – в частности, детской площадки, из-за которой чуть не была уничтожена часть ботанического сада СурГУ. Также Кириленко указал администрации города, что проведенный работниками управления лесопаркового хозяйства опрос о наполнении парка на самом деле означает, что горожанам скорее хочется сохранить природную территорию в нынешнем виде, чем видеть там всякие аттракционы. «Посмотрите: у вас только вариант ответа – о детских площадках – набрал больше 50 процентов, а все остальные – меньше. Это значит, что большая часть опрошенных не хотят видеть там кафе и прочие пункты, предложенные вами», – сказал вице-спикер.

Председатель думы Надежда Красноярова, в свою очередь, привела результаты опроса, который парламентский аппарат провел в рамках проекта «300 сургутян» (среди этих людей – активные жители всех 25 избирательных округов города). Согласно этому исследованию, абсолютное большинство референтной для думы группы горожан против коммерческого освоения территории парка.

Вывод, к которому пришли парламентарии, и который с высочайшей степенью вероятности будет принят в качестве решения на завтрашнем заседании думы, заключается в том, чтобы полностью заморозить любые действия по «развитию» парка. Для этого депутаты заморозят и переведут в резерв заложенные на эти цели 28 млн рублей. Это значит, что администрация не сможет использовать эти деньги для создания проекта на основании разработанной концепции (на которую, кстати, уже были потрачены бюджетные деньги). Если бы депутаты не приняли подобное решение, то чисто по формальной процедуре администрация могла бы продолжать любые действия в отношении парка без каких-либо согласований с общественностью.

Судьба этих денег будет решаться в ближайшие два месяца – возможно, если концепцию развития парка откорректируют, они будут возвращены на модернизацию территории «За Саймой», но не исключено, что их перераспределят для работ на других рекреационных зонах города.