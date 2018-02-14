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​Сургутские депутаты заблокироуют администрации города возможность «развивать» парк «За Саймой»

По мнению парламентариев, новая концепция парка заведет природную территорию не туда

Накануне в думе Сургута прошли депутатские слушания, главным вопросом которых стала концепция развития парка «За Саймой» и скандальный процесс вокруг ботанического сада СурГУ, который находится на той территории.

Как показали слушания, вопрос о будущем парка и ботсада был воспринят депутатами крайне трепетно. Высказался почти каждый парламентарий (эти мнения читайте сегодня на siapress.ru), и канва этих выступлений была примерно схожа – депутаты со ссылкой на своих избирателей настаивали на том, чтобы максимально сохранить тот парк «За Саймой», который есть сейчас.

Подобная реакция объяснима: общественность беспокоят планы коммерческого освоения центрального парка города – с кафе, ресторанами, банями, парком аттракционов и прочими развлечениями. Эти планы, напомним, были представлены на круглом столе, посвященном судьбе ботанического сада СурГУ, и директор сургутского управления лесопаркового хозяйства Ольга Соколова повторила их перед депутатами. При этом она невольно подбросила масла в огонь, когда на вкрадчивые вопросы парламентариев о необходимости публично обсудить концепцию развития парка неоднократно отвечала: «Это нормативными документами не предусмотрено».

Несмотря на то, что Вадим Шувалов поправил свою подчиненную и заверил участников слушаний, что общественное обсуждение всего, что касается парка, обязательно состоится. Но, кажется, было поздно – депутаты уже для себя решили, что процесс освоения парка нужно срочно корректировать.

Так, зампредседателя думы Артем Кириленко довольно жестко указал чиновникам на документальные ошибки в оформлении всех последних работ, связанных с парком «За Саймой» – в частности, детской площадки, из-за которой чуть не была уничтожена часть ботанического сада СурГУ. Также Кириленко указал администрации города, что проведенный работниками управления лесопаркового хозяйства опрос о наполнении парка на самом деле означает, что горожанам скорее хочется сохранить природную территорию в нынешнем виде, чем видеть там всякие аттракционы. «Посмотрите: у вас только вариант ответа – о детских площадках – набрал больше 50 процентов, а все остальные – меньше. Это значит, что большая часть опрошенных не хотят видеть там кафе и прочие пункты, предложенные вами», – сказал вице-спикер.

Председатель думы Надежда Красноярова, в свою очередь, привела результаты опроса, который парламентский аппарат провел в рамках проекта «300 сургутян» (среди этих людей – активные жители всех 25 избирательных округов города). Согласно этому исследованию, абсолютное большинство референтной для думы группы горожан против коммерческого освоения территории парка.

Вывод, к которому пришли парламентарии, и который с высочайшей степенью вероятности будет принят в качестве решения на завтрашнем заседании думы, заключается в том, чтобы полностью заморозить любые действия по «развитию» парка. Для этого депутаты заморозят и переведут в резерв заложенные на эти цели 28 млн рублей. Это значит, что администрация не сможет использовать эти деньги для создания проекта на основании разработанной концепции (на которую, кстати, уже были потрачены бюджетные деньги). Если бы депутаты не приняли подобное решение, то чисто по формальной процедуре администрация могла бы продолжать любые действия в отношении парка без каких-либо согласований с общественностью.

Судьба этих денег будет решаться в ближайшие два месяца – возможно, если концепцию развития парка откорректируют, они будут возвращены на модернизацию территории «За Саймой», но не исключено, что их перераспределят для работ на других рекреационных зонах города.


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Сегодня в 11:46, просмотров: 496, комментариев: 9


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Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 12:03
НУУУУ, а как же веселуха
Швондер
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Сегодня в 12:50
Отменяем прогресс, круглую землю и электричество, лезем обратно на деревья.
йося
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Сегодня в 12:51
А еще, завтра будет еще один оч. интересный вопрос, № 14 О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
йося
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Сегодня в 13:01
(абзац пятый пункта 3 в ред. решения Думы города от 26.12.2016 № 56-VI ДГ, решения Думы города от 31.05.2017 № 116-VI ДГ), ст 33

В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4 статьи 34 настоящего Устава, решение Думы об избрании Главы города принимается в соответствии с Регламентом Думы города на заседании Думы, проводимом после представления кандидатов конкурсной комиссией, но не позднее трёх месяцев со дня избрания Думы города нового созыва в правомочном составе.
Предлагают- 2. Второе предложение абзаца пятого пункта 3 статьи 33 изложить в следующей редакции: «В случае если Глава города, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об отрешении от должности Главы города либо на основании решения Думы города об удалении Главы города в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Дума города не вправе принимать решение об избрании Главы города до вступления решения суда в законную силу».
Я ничего не напутал???
йося
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Сегодня в 13:14
Может быть имеется в виду подпункат 3 пункт 7 (семь)
ст 33), Полномочия Главы города прекращаются досрочно в случае: -отрешения от должности в установленном законом порядке;
Сергей Б
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Сегодня в 13:20
Ну, вот и от депутатов польза бывает. Не потраченные деньги заморозили, а потраченные нужно с Шувалова взыскать.
Предлагаемые концепции, конечно хрень была полная. Нужно часть парка геодезическими куполами накрыть и посадить там пальмы разные и фикусы-кактусы, баобабы.
Сургут, столица нефтяного края или чё?

Саша Алексеев
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Сегодня в 13:29
Стало быть, заморозив фонды, депутаты автоматически остановили любую деятельность администрации по реорганизации парка, и уберегли, до поры, 28 млн. рублей от превращения в 28 хрустальных павильонов.
На личном уровне могу сказать, что обеспеченность горожан парковыми территориями не входит, для моих знакомых, и в первую сотню насущных проблем. На данный момент большинство парков достаточно ухожены, укомплектованы, и кроме установки нескольких дополнительных туалетов ничего не требуют. Для тех, кто действительно любит бывать "на природе", текущее состояние парка "за Саймой" и "Нефтяников" более чем приемлемое.
Так что, в данном случае, бездействие гораздо уместней, чем различные ботанические профанации или возведение казенных бань.
йося
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Сегодня в 14:04
....
Сергей Б
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Сегодня в 14:27
Еще бы районные депутаты пример с городских взяли, насчет всяких бань благоустраиваемых доступным языком блогера.

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