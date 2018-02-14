Организаторы: форум «Нефтяная столица» станет ежегодным

В конце прошлой недели Сургут принимал Первый международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица».

На церемонии открытия в Сургутском государственном университете гостей приветствовали полпред президента России в УрФО Игорь Холманских, заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

Организаторами форума выступили: Правительство Югры, Совет молодых ученых РАН, АНО «Интеллектуальный клуб», Сургутский Государственный Университет, Администрация города Сургута.

Непосредственно идея по проведению форума принадлежит «Интеллектуальному клубу», которым руководит депутат Думы города Сургута Алексей Кучин. Он же выступил руководителем оргкомитета по подготовке форума. Цель подобной инициативы со стороны Алексея Сергеевича весьма патриотична: «Такое крупное международное событие должно привлечь и дополнительный интерес к нашему округу, – говорит он. – Ну и, конечно же, дать возможность молодежи увидеть свое будущее здесь, в родном регионе. То есть, если говорить спортивным языком, нашей задачей было провести игру на своем поле. А также продемонстрировать гостям все наши сильные стороны».

Благодаря слаженной совместной работе с вышеназванными организаторами за полгода удалось реализовать крупное событие в научной и отраслевой среде, вызвавшее интерес не только у молодежи, но и у крупных ученных и специалистов в нефтегазовой сфере. За время работы форума его посетили более 700 человек из 24 регионов России и 8 иностранных государств. На форуме были представлены ведущие нефтегазовые и сервисные компании. Здесь также прозвучало 140 докладов от молодых ученых и специалистов предприятий ТЭК. Лучшие работы были отмечены дипломами и ценными призами. На конкурсе инновационных проектов было представлено 40 проектов. Девять лучших получили денежные сертификаты, которые позволят воплотить в жизнь представленные инновации. На круглы столах были обсуждены актуальные темы развития ТЭК:

Мировые тенденции нефтегазовой отрасли сегодня и завтра

Научные исследования в интересах развития Арктической зоны России

Разработка трудноизвлекаемых запасов

Проблемы функционирования нефтегазового сектора Югры на стадии высокой степени зрелости ресурсной базы

Бережливое производство

Планируется сделать этот форум ежегодным.