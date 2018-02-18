В Сургуте идут масленичные гуляния // АФИША

На площади театра сургутского госуниверситета состоится народное гуляние «Масленица».

В программе праздника спортивные забавы, народные игры, конкурс частушек, праздничный «Блин-парад», а также катание на собачьих упряжках и оленях.

Перед походом туда настоятельно рекомендуем вам «размяться» и пройти праздничный тест, специально подготовленный по этому случаю редакцией siapress.ru.

В период проведения массового мероприятия будет установлен контрольно-пропускной режим, на входе будут работать металлодетекторы. Доступ на парковку у здания СурГУ будет закрыт.

Начало мероприятия 18 февраля в 12:00.

Так же веселье будет твориться на соседней площадке «Старого Сургута».