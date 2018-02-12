Сургутских школьников, сидящих дома на карантине, приглашают рисовать, чтобы затем украсить их картинками стены города

Пока в сургутских школах объявлен карантин, у юных горожан есть возможность заняться творчеством и стать автором картины, которая украсит стены Сургута. Авторы проекта «Музей под открытым небом» приглашают школьников принять участие в конкурсе рисунков. Для этого нужно:
1. Сделать рисунок на одну из четырех тем:
«Красота природы родного края»
«Единство природы и человека»
«Быт народов севера»
«Сказки народов севера»
2. Выложить его в группе «Музея под открытым небом» по этой ссылке с указанием авторства.
Эти работы примут участие в большой выставке, которая пройдет в мае, а лучшие рисунки по итогам конкурса украсят стены Сургута и будут радовать не только авторов, но и всех горожан круглый год.
Авторы проекта «Музей под открытым небом» также приглашают юных сургутян на бесплатные мастер-классы по рисованию, а также занятия, посвященные творчеству коренных народов севера.
Проект «Музей под открытым небом» получил поддержку Фонда президентских грантов. Его реализует АНО «Интеллектуальный клуб». Подробности об этом — в эфире портала siapress.ru 20 февраля.
О дебюте в шоу «Песни» на ТНТ// сургутская певица Розалия Каримова, 13 февраля в 14:00