​Баскетболистам из «Университета-Югра» на этой неделе предстоят две домашние игры. Одна – очень непростая

БК «Университет-Югра» продолжает домашнюю серию. В четверг, 15 февраля, команда примет на площадке СОК «Энергетик» ижевскую команду «Купол-Родники». Этот коллектив стал одним из первых «обидчиков» сургутян в начале сезона, переиграв их в очень плотном противостоянии, но уже в ноябре «студенты» взяли уверенный реванш. Игра, которая состоится в четверг, станет решающей в этом противостоянии, и «Университет» в нем выглядит более уверенно – сейчас наша команда находится на пятом месте турнирной таблицы Суперлиги-1, а «Купол-Родники» – на 11-м.

Но это не значит, что игровая неделя станет для наших баскетболистов «легкой прогулкой». В воскресенье, 18 февраля, «Университет-Югра» примет столичную команду «ЦСКА-2», от которой в течение сезона потерпел два поражения. Москвичи, имея одну игру в запасе, опережают сургутян всего на 2 очка в турнирной таблице. В случае успеха «Университет» вступит в борьбу за вхождение в топ-3 регулярного чемпионата.

Напомним, что последняя игра сургутян на домашней площадке была крайне тяжелой, но завершилась благополучно: наши баскетболисты в овертайме переиграли 107:103 «Новосибирск».