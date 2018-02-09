​В Нижневартовске, Урае и Сургуте орудуют мошенники

В дежурные части отделов полиции Югры продолжают обращаться граждане, пострадавшие от действий мошенников, сообщает пресс-служба УМВД России по г.Сургуту.

Накануне был обманут житель Нижневартовска. Мошенники предложили ему приобрести биологически активные добавки, но запросили деньги вперед. Мужчина перевел им 80 тысяч рублей, оданко товар так и не получил. После чего ему опять перезвонили и запросили новый перевод. Сумма в размере 60 тысяч вновь была переведена мошенникам. После чего ему вновь выставили счет на 120 тысяч. Вартовчанин исполнил и это условие. В итоге потерпевший лишился 260 тысяч рублей.

В Урае мужчина купил лодочный мотор на одном из интернет-сайтов. Оплатив покупку на сумму 176 тысяч рублей товара он так и не дождался, а на следующий день и вовсе обнаружил, что сайт уже не работает.

В Сургуте на мужчину 37-ми лет оформили микрозайм без его ведома. Силовикам удалось выяснить, что заявитель стал очередной жертвой мошенников, которые используя персональные данные оформляют микрозаймы.

Полиция Югры обращается к гражданам: не распространяйте сведения о мобильных номерах и свои анкетные данные в Интернете, не указывайте их на страницах в социальных сетях и не называйте по телефону, не передавайте копии вашего паспорта малознакомым людям.