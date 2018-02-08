Завтра, 9 февраля, в СурГПУ стартуют IX «Глушковские чтения»

9 февраля в Сургутском государственном педагогическом университете пройдут первые мероприятия IX научно-практической конференция «Глушковские чтения». Конференция будет проходить два дня – 9 и 10 февраля. Тема этого года - «Научно-методическая деятельность преподавателя как фактор обеспечения качества образования». Мероприятие посвящается памяти первого проректора СурГПУ Игоря Глушкова.

Основной задачей конференции является актуализация вопросов современного научно-методического обеспечения реализации образовательных программ и качественной подготовки выпускника СурГПУ.

Открытие мероприятия запланировано на 10 февраля в корпусе №3 на ул. Артёма, 9. Здесь пройдёт пленарное заседание и основная работа секций. С приветственным словом перед участниками выступит ректор СурГПУ Надежда Коноплина, свой доклад о деятельностном подходе к разработке инновационных образовательных программ высшего образования представит доктор психологических наук, профессор Валерий Лазарев.

В программе конференции: 6 секций и 11 мастер-классов ведущих специалистов Сургутского государственного педагогического университета на тему «Реализация деятельностного обучения по образовательным программам уровней, направлений и профилей подготовки».

А завтра, 9 февраля, приглашаем посетить особенную, историческую, секцию конференции - «Актуальные вопросы изучения истории, археологии и этнографии Сибири», которую проведёт заведующий кафедрой социально-гуманитарного образования Евгений Шульга. Секция пройдёт в здании СурГПУ по ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2, каб. 315.