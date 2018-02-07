​Конфликт вокруг частной хоккейной арены «Титан» в Сургуте исчерпан. Сносить её не будут

Сегодня, 7 февраля, стало известно о том, что абсурдный спор вокруг частной ледовой арены «Титан» в Сургуте был разрешен. Об этом пишет у себя в фейсбуке директор спортобъекта Дмитрий Филиппов, и подтверждает у себя на странице глава города Вадим Шувалов.

Напомним, что при строительстве арены «Титан» собственники по предварительной договоренности с владельцами соседнего участка «залезли» на чужую землю, а после не смогли прийти к четким договоренностям о том, сколько эта территория должна стоить. И все бы ничего, но в спор двух хозяйствующих субъектов вмешалась администрация – она подала в суд на ледовую арену с требованием снести помещение, забравшееся на чужую землю. Только после того, как история всплыла в публичном поле и вызвала широкий резонанс, власти Сургута объявили о своем желании урегулировать конфликт.

Судя по всему, это получилось. Как пишет Филиппов, на организованной руководством администрации встрече были Вадим Шувалов с заместителями Алексеем Жердевым и Романом Меркуловым, председатель спорткомитета Шамиль Лукманов, городские депутаты Владимир Болотов и Виктор Пономарев, депутат округа Илья Кандаков и владельцы «Сиббизнесстроя», с которыми и начался конфликт, Виталий Мальцев и Станислав Стачинский.

В итоге стороны пришли к тому, что 14 февраля администрация и ответчик по суду заключат мировое соглашение. Владельцы «Сиббизнесстроя» откажутся от претензий на земельный участок, а «Титан» предоставит городу свою территорию для тренировок муниципальных спортивных школ на сумму в один миллион рублей.

О том, как администрация города компенсирует собственнику земли, на которой с некоторыми нарушениями появилась часть ледовой арены, пока ничего неизвестно. Напомним, что эту землю «Сиббизнесстрой» получил в ходе любопытной «обменной операции» – ее совершил бывший замглавы Сургута по строительству Александр Шатунов, который предложил довольно большую территорию в обмен на отказ этих бизнесменов от точечной застройки в одном из дворов города.