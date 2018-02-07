​«Большая перемена» ежегодно объединяет преподавателей-художников Сургута

Вновь двери Детской художественной школы № 1 им. Л.А. Горды» распахнулись для гостей и участников ежегодной выставки.

5 февраля состоялось торжественное открытие XIV городской выставки работ преподавателей детских художественных школ, художественных отделений школ искусств и колледжей города «Большая перемена — 2018» в рамках городского фестиваля преподавателей детских школ искусств и колледжей города.

Организаторы: комитет культуры и туризма Администрации города;муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» и городское методическое объединение преподавателей изобразительного искусства. Цель выставки — совершенствование профессионального мастерства преподавателей, популяризация художественного искусства.

По традиции на открытии выступили сургутские музыканты. Учащиеся детской школы искусств № 3 — Марсель Мулюков исполнил пьесу «Тарантелла», Дарья Бурцева — «Виво».

«Большая перемена»собирает художников – преподавателей, друзей-единомышленников и всех интересующихся художественной жизнью нашего города.

В этом году в экспозицию вошли около 50 творческих работ преподавателей, которые отмечены почётными званиями и являются признанными художниками-мастерами и молодых педагогов Детской художественной школы № 1 им. Людмилы Александровны Горды, Детских школ искусств № 1, 2.

Творческие работывыполнены в различных техниках: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство (роспись по фарфору, левакс, золочение, бисерная мозаика скульптура, резьба по дереву). Впервые представлены формы современного искусства (инсталяция), линогравюра, нагрудные украшения и пояс для платья (фриволите).

В приветственном слове к гостям Юлия Валерьевна Плетенецкая, начальник отдела дополнительного образования комитета культуры и туризма Администрации города Сургута отметила значимость данной выставки не только для преподавателей-художников, но и города в целом.

В древнерусском календаре февраль – сечень, рассекает зиму с летом. В народе про февраль говорили: пора слепящего солнца и вена света, предчувствие весны. О весне сочиняют прозу, пишут стихи и, конечно, посвящают картины. В творчестве педагогов-художников представлен приход весны. За окном зима, но приближающаяся весна в картинах – это праздник, который всегда с нами.

Елена Щербакова, преподаватель Детской школы искусств № 2 рассказала о том, что вдохновляет её на творчество и как выбранное ещё в школе любимое занятие может стать в будущем профессией.

В завершении Наталья Жаркова, директор Детской художественной школы № 1 им. Л.А. Горды поздравила участников с праздником и вручила дипломы и электронные каталоги с работами.

Сургутяне могут посетить выставку с 6 по 28 февраля 2018 года. Вход свободный.