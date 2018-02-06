Сургутяне собирают деньги семье погибшего под колесами мусоровоза школьника

В социальных сетях и родительских группах мессенджеров сургутяне сегодня бурно обсуждают утреннюю трагедию. Напомним, около восьми утра на дороге в районе школы №18 водитель мусоровоза насмерть сбил восьмилетнего ребенка.

В холле школы, в которую не дошел первоклассник, уже размещена фотография ребенка, учителя и одноклассники несут цветы. Родители бросили клич по сбору материальной помощи маме мальчика. Сообщается, что первоклассник из многодетной семьи, реквизиты его мамы Светланы также размещены в родительских группах. Комментарии представителей власти пока не опубликованы, следствие разбирается в происшествии.