Ушла из жизни сургутский педагог, создатель музея СПК Таисия Смыслова

5 февраля 2018 года ушла из жизни Ветеран труда, Почетный работник НПО Российской Федерации, замечательный педагог Таисия Николаевна Смыслова.

56 лет жизни отдала Таисия Николаевна воспитанию детей. Приехав в Сургут уже сложившимся педагогом в 1978 году, она работала преподавателем истории и организатором внешкольной и внеклассной работы в школах №№4 и 19, с 1995 года – преподавателем истории профессионального училища №17, а затем руководителем музея Сургутского политехнического колледжа.

Таисия Николаевна запомнится сургутянам не только как педагог, как один из лучших экскурсоводов города, краевед, но и как непременный участник городских спортивных мероприятий (она мастер спорта по волейболу, шахматам, настольному теннису). Ее энергия, неравнодушие, умение вести за собой зажигали не одно поколение школьников и студентов, коллег.

Таисия Николаевна награждена Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации, Губернатора Югры, Департамента образования Югры и города Сургута.

Память о Смысловой Таисии Николаевне навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощание со Смысловой Т.Н. состоится 7 февраля с 13.00 до 14.00 в прощальном зале Сургутского морга.