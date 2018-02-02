​Администрация Сургута при помощи «Единой России» «замяла» митинг против аптечной наркомании

В конце января в Сургуте должен был состояться митинг против аптечной наркомании. Организаторы заявили о своем желании громко рассказать об этой насущной проблеме 27 января на площади перед Сургутским госуниверситетом. Однако через некоторое время один из организаторов митинга — руководитель Региональной общественной организации «Страна без наркотиков. Югра» Эдуард Гиниатуллин рассказал, что мероприятие будет перенесено на 3 февраля. Причиной тому стал ответ администрации города, в котором говорилось, что по какому-то невероятному совпадению в этот день и это время на этой же площади должно было пройти другое мероприятие, организаторы которого заявили о желании провести свою акцию раньше. Бывает же такое.

Редакции портала siapress.ru стало интересно, кто же так резво обошел антинаркотических общественников? Для этого мы направили запрос в администрацию города. Каково же было удивление журналистов, когда выяснилось, что именно 27 января на площади СурГУ с 8 до аж 22 часов свою акцию запланировала… «Единая Россия». Согласно ответу на запрос, подписанному помощником главы Сургута Николаем Павловым, свою заявку городское отделение партии власти прислали еще 12 января, и участвовать в их митинге должны были 100 человек.

Но на этом история не заканчивается. Как выяснилось впоследствии, несмотря на заблаговременную подготовку к митингу, 25 января «Единая Россия» внезапно передумала его проводить. Позволить быстро заменить эту несостоявшуюся акцию на мероприятие против аптечной наркомании уже не получалось, поэтому 27 января на площади СурГУ оказалось пусто.

В свою очередь, общественники в итоге отказались и от своего митинга 3 февраля. Как пишет Николай Павлов, они пошли на это, так как «14 февраля состоится очередное заседание Антинаркотической комиссии Сургута, на котором будет рассмотрен вопрос так называемой «аптечной» наркомании. Гиниатуллин Э.А. приглашен в качестве одного из докладчиков по данному вопросу». Ранее Гиниатуллин действительно заявлял в интервью siapress.ru, что отменит митинг только в том случае, если администрация пойдет навстречу в решении заявленной ими проблемы.

Конечно, тот факт, что общественники нашли такую непростую и тернистую тропинку в кабинеты городских чиновников – это замечательно. Но такой, мягко говоря, незамутненный подход к предотвращению неугодного митинга против наркотиков (еще раз, по словам – неугодного митинга против наркотиков!) вызывает даже не недоумение или возмущение, а удивленную улыбку.

Интересно, повеселит ли эта история окружную власть и региональное отделение «Единой России»?