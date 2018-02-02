16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Сургутские власти хотят построить в парке «За Саймой» парк аттракционов, четыре кафе и… бани

Согласно одному из вариантов проекта по развитию парка «За Саймой», разработанного уральской компанией «Аппарат» по заказу администрации Сургута, в центральном месте природного отдыха нашего города будет много разных развлечений. В частности, парк аттракционов (4 тысячи квадратных метров), четыре кафе (суммарно под них выделены 1800 «квадратов» земли), океанариум (площадь не указана – видимо, строить пока не планируют, в отличие от общепита), различные прокаты коньков-лыж-лодок, и вершина проектной мысли – банный комплекс на 760 квадратных метров (находящийся, кстати, не очень далеко от храма Георгия Победоносца — за территорией недостроенной станции юннатов). Эскизный проект парка достали журналисты «Русского радио».

Примечательно, что под «останки» ботанического сада, который администрация города планирует несколько подрезать, выделено даже меньше, чем заявлялось в так называемом соглашении с СурГУ: под оранжерею оставили 400 «квадратов», а под сад экзотических растений – 1,8 гектара. Напомним, что, по словам Вадима Шувалова, сказанным на круглом столе по теме ботанического сада, под его цели планировали выделить 7 гектаров земли.

На том же круглом столе представители администрации заявляли, что концепции развития парка «За Саймой» будут обсуждаться с общественностью, поэтому, возможно, сургутяне могут попытаться убрать сомнительные коммерческие проекты с территории природного отдыха.

Ситуация вокруг парка «За Саймой» обостряется с каждым днем, в том числе, политически. Общественник Атанас Атанасов заявил, что в ближайшие дни планирует начать сбор подписей за отставку высшего руководства сургутской администрации и направить его в Ханты-Мансийск, а также президенту России. Это первый подобный прецедент в истории Сургута.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:41, просмотров: 845, комментариев: 7


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:11
Нужные вещи. Особенно бани с женщинами невысокой социальной ответственности
Марина Соболевская Швондер
не нравится
Сегодня в 10:22
Дак у Илюши весь бизнес такой "экзотический". Что "вексельная система" (Багира и т.д.), что бани! Из одной оперы - высоконравственной!
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:15
Там же рядом "Русская Банька на Сайме". Не реклама
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:26
Хочешь загубить что то, привлеки инвесторов...
Инвестору главно быстрее отбить свои вложения на остальное ему плевать. Или в три короба наврет, как с совхозом Северное.... красиво пели ребята... и вот нет больше огурцов и зелени ...
Мудрец
не нравится
Сегодня в 12:03
если там в самом деле будет 4 (!!!) кафе - это капец парку: мусор, вонь и "гранд-шансон".
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:49
4 мало. Даешь семь. И засрать все что еще не засрано
бася
не нравится
Сегодня в 16:22
Бани, кафе...Да это просто не может быть правдой!)) Просто бред! Ну что за люди в руководстве городом??

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Большой рейтинг СИА-ПРЕСС. Топ-10 самых дорогих коттеджей, выставленных на продажу в Сургуте // ФОТО

Большой рейтинг СИА-ПРЕСС. Топ-10 самых дорогих коттеджей, выставленных на продажу в Сургуте // ФОТО
Банные комплексы, мансарды, итальянская мебель, гаражи и беседки — чем могут похвастаться самые дорогие коттеджи Сургута?
Лилия Сулейманова Сегодня в 11:56
406 5
​Внешние факторы по-прежнему преимущественно на стороне покупателей

​Внешние факторы по-прежнему преимущественно на стороне покупателей
В центре внимания на прошлой неделе снова оказалась нефть
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 01 февраля в 15:14
427 0
Лия Шарова: «Это наш общий мамский портрет – страус головой в песке»

Лия Шарова: «Это наш общий мамский портрет – страус головой в песке»
Таких ситуаций будет еще миллион, и на все одна реакция: Кошмар! Кто виноват? Надо было принять меры заранее. Зачитать ребенку о ЧП и добавить: «Все понял? Никуда не ходи!»
Вера Куликова 01 февраля в 12:48
536 0
​«Кремлевский список» - новая волна санкций США?

​«Кремлевский список» - новая волна санкций США?
Путин давно предупреждал крупных бизнесменов России, что деньги в офшорах и за рубежом лучше не держать
Ринат Айсин, депутат думы Югры 01 февраля в 09:12
757 17
Чиновники получают слишком много, но работать ими наши читатели не хотят // ИНФОГРАФИКА

Чиновники получают слишком много, но работать ими наши читатели не хотят // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 31 января в 15:27
806 2
​Как избирать городскую власть

​Как избирать городскую власть
О том, что нашему городу нужен новый глава, уже предельно ясно. Предельно ясно и то, что выбирать его надо по-новому, всем населением Сургута
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 31 января в 14:54
1291 20
Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о своей работе перед депутатами городской думы // ВИДЕО, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о своей работе перед депутатами городской думы // ВИДЕО, ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Полная запись трансляции, прошедшей на dumasurgut.ru и презентация выступления градоначальника
Редакция СИА-ПРЕСС 31 января в 11:42
780 0
Электронные ресурсы Сургута

Электронные ресурсы Сургута
У вас во дворе лежит гора снега, сломаны качели, разбита дорога — опишите проблему и получите ответ на нее на портале «Твой Сургут»
Вадим Шувалов, глава города Сургута 31 января в 10:30
503 0
ВИДЕО ДНЯ. Максим Шевченко и Николай Сванидзе в прямом эфире подрались из-за Сталина

ВИДЕО ДНЯ. Максим Шевченко и Николай Сванидзе в прямом эфире подрались из-за Сталина
Редакция СИА-ПРЕСС 31 января в 10:14
926 31
​Без варианта

​Без варианта
Если бы администрация заявила, что готова пригласить спецов, потратить на пересадку столько-то миллионов, я бы мог поверить, что обещание похоже на стоящее. В ином виде – оно невыполнимое, легкомысленное, потешное.
Николай Архипов, сургутянин, садовод-любитель 31 января в 09:54
554 1
Ботанический сад - уникальная площадка для экспериментальной работы студентов-экологов

Ботанический сад - уникальная площадка для экспериментальной работы студентов-экологов
​Ирина Урванцева, депутат окружной думы ХМАО 30 января в 16:36
1010 7
США пытаются оказать влияние на президента РФ через политические и бизнес элиты

США пытаются оказать влияние на президента РФ через политические и бизнес элиты
Комментарий читателя siapress.ru Александра Пурышева к «кремлевскому списоку»
​Александр Пурышев, читатель siapress.ru 30 января в 15:45
1110 32
Мы пришли к значимому для города соглашению

Мы пришли к значимому для города соглашению
в качестве экспериментальных площадок для научно-исследовательских работ будут выделены 2 участка в северо-восточной части парка «За Саймой» — 5 гектар и 2 гектара.
Вадим Шувалов, глава Сургута 30 января в 11:51
1080 4
​Администрация Сургута попыталась «откусить» от ботанического сада почти десять гектаров земли. И у неё, судя по всему, получилось

​Администрация Сургута попыталась «откусить» от ботанического сада почти десять гектаров земли. И у неё, судя по всему, получилось
Дмитрий Щеглов 30 января в 11:40
1450 9
​Навстречу знаниям!!! Навстречу ... знаниям??? Ок! просто на встречу...

​Навстречу знаниям!!! Навстречу ... знаниям??? Ок! просто на встречу...
Чего боятся родители первоклашек и чего стоит бояться на самом деле. Субъективно.
Светлана Мороговская, г.п.Фёдоровский 30 января в 09:51
848 1
Доктор Комаровский: «Будь у меня детский сад в Сургуте — дети ходили бы вокруг елки, в снегу»

Доктор Комаровский: «Будь у меня детский сад в Сургуте — дети ходили бы вокруг елки, в снегу»
Лично мне всегда казалось, что настоящий сибиряк — это не тот, кто длинной зимой сидит под завывание вьюги у окошка и пьет горячий чай. Сибиряк — это тот, кто адаптирован к суровым условиям
Вера Куликова 29 января в 16:33
9042 9
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика