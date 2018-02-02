​Сургутские власти хотят построить в парке «За Саймой» парк аттракционов, четыре кафе и… бани

Согласно одному из вариантов проекта по развитию парка «За Саймой», разработанного уральской компанией «Аппарат» по заказу администрации Сургута, в центральном месте природного отдыха нашего города будет много разных развлечений. В частности, парк аттракционов (4 тысячи квадратных метров), четыре кафе (суммарно под них выделены 1800 «квадратов» земли), океанариум (площадь не указана – видимо, строить пока не планируют, в отличие от общепита), различные прокаты коньков-лыж-лодок, и вершина проектной мысли – банный комплекс на 760 квадратных метров (находящийся, кстати, не очень далеко от храма Георгия Победоносца — за территорией недостроенной станции юннатов). Эскизный проект парка достали журналисты «Русского радио».

Примечательно, что под «останки» ботанического сада, который администрация города планирует несколько подрезать, выделено даже меньше, чем заявлялось в так называемом соглашении с СурГУ: под оранжерею оставили 400 «квадратов», а под сад экзотических растений – 1,8 гектара. Напомним, что, по словам Вадима Шувалова, сказанным на круглом столе по теме ботанического сада, под его цели планировали выделить 7 гектаров земли.

На том же круглом столе представители администрации заявляли, что концепции развития парка «За Саймой» будут обсуждаться с общественностью, поэтому, возможно, сургутяне могут попытаться убрать сомнительные коммерческие проекты с территории природного отдыха.

Ситуация вокруг парка «За Саймой» обостряется с каждым днем, в том числе, политически. Общественник Атанас Атанасов заявил, что в ближайшие дни планирует начать сбор подписей за отставку высшего руководства сургутской администрации и направить его в Ханты-Мансийск, а также президенту России. Это первый подобный прецедент в истории Сургута.