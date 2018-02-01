Интеллектуалы Югры соберутся на большой фестиваль в Сургуте. На кону — турнирные очки Кубка Главы города

В Сургуте пройдет большой двухдневный интеллектуальный фестиваль «Зимние игры». На нем соберутся 40 команд со всей Югры. Интеллектуалы будут соревноваться в «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринге», «Мультииграх», «Эрудит-квартете» и «Тройке». На нем будут разыграны турнирные очки Кубка Главы Сургута сезона 2017-2018 годов, а сам обладатель кубка определится в апреле.

Напомним, что лучшие команды Сургута в конечном итоге получат право представить город на Кубке Губернатора Югры, который проводит РОО «Югорский интеллектуальный клуб» вместе с АНО «Интеллектуальный клуб».

Основная программа начнется в субботу, 3 февраля, в 13.30 в ЦКиД «Камертон».