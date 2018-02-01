​Врачи Сургутской ОКБ в субботу проведут бесплатный скрининг на онкологию для горожан

В субботу, 3 февраля, во Всемирный день борьбы против рака врачи Сургутской окружной клинической больницы проведут бесплатный скрининг на онкологию для всех желающих. Акция пройдет с 8 до 13 часов в консультационно-диагностической поликлинике на улице Студенческой, 14/1. Как рассказывают в пресс-службе Сургутской ОКБ, принимать горожан будут онкологи, хирурги, гинекологи.