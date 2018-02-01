Завтра БК «Университет-Югра» принимает на домашней площадке принципиального соперника — «Новосибирск» // АФИША

Завтра, 2 февраля, баскетбольный клуб «Университет-Югра» будет принимать на домашней площадке «Энергетика» одного из принципиальных и сильных соперников по «Суперлиге-1» – команду «Новосибирск». Это будет последняя игра против этого коллектива в сезоне.

Пока счет с «Новосибирском» у сургутской команды равный – для «студентов» с этого противника начался сезон, и это было непростое время – тогда будущее команды из-за резкого сокращения финансирования было туманным (хотя сейчас ситуация ненамного лучше). Тогда наши баскетболисты проиграли 62:83, но то было начало лиги, а в домашнем матче в конце ноября сургутяне взяли реванш – 79:71.

Нынешний матч можно назвать своего рода «решающим». «Университет-Югра» после двух побед в Подмосковье поднялся на пятое место турнирной таблицы, «Новосибирск» – на седьмом месте с тем же количеством очков.

Игра пройдет в СОК «Энергетик» в пятницу, 2 февраля, в 19.00. Вход свободный.