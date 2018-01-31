В главной библиотеке Сургута открылся новый зал детской литературы

30 января в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина города Сургута состоялась презентация зала детской литературы.

Событие, на котором присутствовали представители Администрации и Думы города, библиотек, организаций общего и дополнительного образования, учреждений культуры, общественных и коммерческих организаций, стала первым мероприятием Централизованной библиотечной системы Сургута в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации.

На презентацию были приглашены все, кто был причастен к реализации проекта «Зал детской литературы», начиная даже не с идеи оформления, а задолго до этого, с того времени, как вопросу организации библиотечных пространств стало уделяться пристальное внимание на всероссийском уровне. В 2008 году Государственная библиотека Югры инициировала работу Круглого стола «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства» в рамках секции публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации. По словам его председателя - Светланы Волжениной, заместителя директора Государственной библиотеки Югры по научно-методической деятельности, у нас в округе не так много детских библиотек – всего 45, остальные 224 общедоступных библиотеки являются универсальными, и в связи с этим организация библиотечного пространства для детей, модернизация зон обслуживания решает многие задачи. Сургут стал первым городом, где проект по модернизации реализован столь успешно.

В последние 10 лет в ЦБС наблюдается тенденция увеличения количества читателей-детей – пользователи до 14 лет составляют более трети всех читателей городских библиотек. В соответствии с поставленной целью «повышение доступности муниципальной услуги для населения города», библиотечное обслуживание жителей города до 14 лет было постепенно организовано на базе всех городских библиотек, обслуживающих взрослое население. Процесс начинался с открытия детских уголков, специализированных рекреационных зон.

В Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина обслуживание детей от семи лет осуществлялось с лета 2010 года. В залах были созданы особые зоны с детской мебелью, стеллажами книг. Со временем этого стало недостаточно: всё чаще взрослые приходили в библиотеку с детьми, чаще запрашивалась детская литература, повышенным спросом пользовались мероприятия для детей и подростков. Решению о создании детского зала способствовало выделение ЦБС целевой субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО – Югре на 2016 – 2020 годы».

В ходе подготовительной работы сотрудниками ЦБС были произведены оценка исходных данных, определены ограничения по реализации замысла (зал не предполагал капитального ремонта), изучена практика исполнения подобных проектов, сформировано общее видение реализации замысла, составлены сметы, найдены и выбраны поставщики.

Автором дизайн-проекта зала стала Ольга Дубинина – архитектор, преподаватель, исследователь библиотечной архитектуры, имеющая значительный практический опыт работы с библиотеками. Дизайнером был разработан визуальный образ пространства, строящегося на сочетании простых геометрических фигур, в которых отражены этнические мотивы – образы гор, ёлок, чумов. Это вошло в основу концепции зала детской литературы, содержащей основные подходы и требования по функциональному зонированию, образу, отделке и материалам, мебели и оборудованию.

Главным итогом стало создание нового, современного, комфортного библиотечного пространства, трансформирующегося под исполнение основных функций Библиотеки; гостеприимной среды, идеально приспособленной для организации и проведения обучающей деятельности и досуговых занятий детей, «третьим местом» (после дома и образовательной организации). Модернизация зала по типу «открытой библиотеки», предоставляющей не только широкий круг качественной детской литературы, обучающие, развивающие и иные ресурсы и мероприятия, но и использующей интерактивные формы взаимодействия и сотворчества, позволяет изменить роль ребёнка: из пользователя/потребителя он превращается в равноправного участника библиотечного процесса.

Зал детской литературы представляет собой универсальное пространство с элементами, интересными для читателей разных возрастных групп. Пространство организовано по принципу функционального зонирования. У входа расположена приветственная зона, с которой начинается знакомство с залом. Обслуживание производится с помощью RFID – технологий. В зоне групповой работы проводятся мастер-классы, громкие чтения и обсуждения книг в небольших группах. Здесь же библиотекари работают с «особенными» детьми, проводят занятия по сказкотерапии. Во второй части зала выделена зона для индивидуального чтения с возможностью трансформации в зону для мероприятий – здесь можно почитать книги, расположившись за столом или на необычных диванах в форме импровизированных хантыйских чумов.

Зал был открыт для тестовой работы в середине декабря прошлого года. Сегодня уже можно сделать некоторые выводы: только за несколько недель зал посетили более 800 читателей, новое библиотечное пространство настолько приглянулось детям, что они приводят целые компании друзей, подолгу находятся в зале, переходя из одной игровой зоны к другой, чередуя чтение и игры.

Реализация проекта показала, как объединение идей и профессиональных возможностей многих заинтересованных людей воплотилось в решение непростой задачи.

Владимир Фризен, председатель комитета культуры и туризма Администрации г. Сургута, отметил, что открытие зала детской литературы – это на самом деле не завершение проекта, а только первый этап, начало – нового перспективного направления, большого проекта по организации для горожан комфортных пространств в сфере культуры. Следующим шагом Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина в этом направлении станет работа по организации молодежного пространства в одном из залов.