​До конца января в Сбербанке можно оформить потребительский кредит по сниженной ставке

До конца января 2018 года в Сбербанке можно оформить потребительский кредит по сниженной процентной ставке. Так, при оформлении кредита суммой до 500 тысяч рублей будут действовать ставки от 12,5 до 13,5%, суммой от 250 до 500 тысяч рублей – 14,5-15,5% годовых.

«Благодаря сниженным процентным ставкам наши клиенты смогут оформить кредит на привлекательных условиях и решить свои насущные проблемы. Получить минимальную процентную ставку могут те, кто оформит кредит без обеспечения в Сбербанк Онлайн или кредит под поручительство в офисе банка», – комментирует заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко.

Акция со сниженными фиксированными ставками по потребительским кредитам действует в Сбербанке с 15 ноября 2017 года. За прошедший период Западно-Сибирский банк Сбербанка выдал более 17 тысяч кредитов на сумму свыше 9,5 млрд рублей.

В Сбербанке отсутствуют комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни является добровольным и не влияет на размер процентной ставки. Подробнее с условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка.