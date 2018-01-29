​Главы Сургута и Сургутского района на этой неделе отчитаются о своей работе // ОПРОСЫ

В начале этой недели в Сургуте и Сургутском районе местные депутаты подведут итоги работы двух администраций и их глав. Завтра, 30 января, в думе района выступит Андрей Трубецкой – на сайте администрации будет идти трансляция для желающих послушать отчет, да и само заседание будет открытым.

В среду, 31 января, с аналогичным отчетом о своей работе в думе Сургута выступит Вадим Шувалов. Скорее всего, трансляция, как обычно, будет доступна на сайте думы города.

Наши читатели тоже могут оценить работу двух глав – для этого мы запустили соответствующие опросы – о работе Андрея Трубецкого и Вадима Шувалова.