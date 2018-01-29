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​Главы Сургута и Сургутского района на этой неделе отчитаются о своей работе // ОПРОСЫ

В начале этой недели в Сургуте и Сургутском районе местные депутаты подведут итоги работы двух администраций и их глав. Завтра, 30 января, в думе района выступит Андрей Трубецкой – на сайте администрации будет идти трансляция для желающих послушать отчет, да и само заседание будет открытым.

В среду, 31 января, с аналогичным отчетом о своей работе в думе Сургута выступит Вадим Шувалов. Скорее всего, трансляция, как обычно, будет доступна на сайте думы города.

Наши читатели тоже могут оценить работу двух глав – для этого мы запустили соответствующие опросы – о работе Андрея Трубецкого и Вадима Шувалова.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 369, комментариев: 6


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:18
Надо в одном зале - батл зделать. Гнойный и Оксимирон нашего сомнительного разлива
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:35
толк от "отчета" какой? практический? его нет...
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:42
Пример:
На домашнем совете, в которм участвует муж, жена, дети, теща с тестем, свекр со свекровей, подруги и друзья жены...
Идет доклад главы семьи "о проделанной работе за год"...
Все рассказал что сделал, планы всякие настроил на будущее ...
окончил речь... и тут понеслось обсуждение, жена говорит: обещал шубу - не купил! теще еще кое что вспомнила....
Вопрос:
Мужа, как главу семьи, отправят на "выход с вещами" или нет?!
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 12:54
Дискриминацию допустил – подруги и друзья жены в списке совета есть, а где любовница мужа?..
Сергей Б Швондер
не нравится
Сегодня в 13:41
У этих жанры разные. У одного рэп, у другого попса.
zarnica86
не нравится
Сегодня в 14:02
Все таки лучше кто кого перетанцует

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