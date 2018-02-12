Сургутский ГКЦ проведёт масленичные гуляния на своей площади // ПРОГРАММА

18 февраля с 11.00 до 15.00 часов на площади МАУ «Городской культурный центр» состоится народное гуляние «Как на масленой неделе»!

Приглашаем всех желающих провести самый теплый Масленичный день с неудержимой русской удалью, ярмаркой, молодецкими забавами, играми и спортивными состязаниями, концертными номерами, подарками. Помимо хорошего настроения и заряда бодрости, гостей праздника ждут вкусные угощения и горячий чай.

На протяжении всего праздника будут работать игровые зоны, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым. Каждый пришедший на праздник сможет не только проверить свою ловкость, меткость, но и получить за это памятный приз.

В программе:

задорные творческие номера,

игровые площадки для детей и взрослых,

народные конкурсы и состязания,

массовые хороводы,

традиционные кулачные бои,

торговые ряды и вкуснейшие горячие блины!

В празднике примут участие: Народный коллектив городской хор ветеранов, Народный коллектив вокальный ансамбль «Купава», Народный коллектив ансамбль народной песни и танца «Казачок», хор ветеранов «Просторы Югры».