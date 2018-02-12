Сургутский ГКЦ проведёт масленичные гуляния на своей площади // ПРОГРАММА

18 февраля с 11.00 до 15.00 часов на площади МАУ «Городской культурный центр» состоится народное гуляние «Как на масленой неделе»!
Приглашаем всех желающих провести самый теплый Масленичный день с неудержимой русской удалью, ярмаркой, молодецкими забавами, играми и спортивными состязаниями, концертными номерами, подарками. Помимо хорошего настроения и заряда бодрости, гостей праздника ждут вкусные угощения и горячий чай.
На протяжении всего праздника будут работать игровые зоны, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым. Каждый пришедший на праздник сможет не только проверить свою ловкость, меткость, но и получить за это памятный приз.
В программе:
- задорные творческие номера,
- игровые площадки для детей и взрослых,
- народные конкурсы и состязания,
- массовые хороводы,
- традиционные кулачные бои,
- торговые ряды и вкуснейшие горячие блины!
В празднике примут участие: Народный коллектив городской хор ветеранов, Народный коллектив вокальный ансамбль «Купава», Народный коллектив ансамбль народной песни и танца «Казачок», хор ветеранов «Просторы Югры».