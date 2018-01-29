​«Университет-Югра» завершил «столичную» выездную серию двумя победами

Баскетбольный клуб «Университет Югра» после короткой выездной серии игр в Москве поднялся на одну строчку вверх в турнирной таблице Суперлиги. Наши спортсмены выиграли сначала «Московскую баскетбольную ассоциацию» в непростом матче со счетом 78:72, а затем уверенно обошли «Химки-Подмосковье» 72:59. Теперь у «Университета» 42 очка, от первого место его отделяет всего 4 балла.

Ближайшая домашняя игра у сургутской команды пройдет 2 февраля на домашней площадке СОК «Энергетик». Противником будет сильный коллектив «Новосибирск», который сейчас находится на одну строчку выше «Университета» в таблице. Принципиальный матч начнется в 19.00, вход на арену, как обычно, свободный.