Галерея «Стерх» зовёт сургутян посмотреть «Ритмы» Натальи и Сергея Лозовых

В галерее современного искусства «Стерх» с 9 по 25 февраля пройдет выставка «Ритмы» Натальи и Сергея Лозовых.

Художники, дизайнеры, преподаватели кафедры социально-художественного образования СурГПУ представят около 40 работ – каллиграфия, леттеринг («рисование буквами»), графика. Выставку «Ритмы» объединяют работы, в которых художники разрабатывают темы «танец» и «импровизация» через жесты, знаки, образы-метафоры. Как и в восточной каллиграфии, такая техника требует и от художника, и от зрителя свободы и концентрации, погружения в себя.

Художники чувствуют, что искусство каллиграфии снова становится актуальным. Они, возможно, полемизируют с граффити. Соединяют фигуры и письмо, используя свой богатый дизайнерский опыт. Выставка вызывает размышления о вечных взаимоотношениях творческого полета и технологий, искусства и дизайна.

Лозовые занимаются графическим дизайном, книжной иллюстрацией, станковой графикой, являются активными участниками выставочных проектов в округе, России, Польше, Черногории, стали лауреатами международных конкурсов и фестивалей современного искусства («Шар в искусстве, архитектуре и жизни», «Графический дизайн - XXI век»).

Сергей Лозовой – член Союза художников России, Союза дизайнеров России, Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, профессор кафедры социально-художественного образования СурГПУ.

Наталья Лозовая – член Союза дизайнеров России, профессор кафедры социально-художественного образования СурГПУ.