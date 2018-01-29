​Очередная кадровая перестановка в сургутской администрации: перемены пришли в отдел молодежной политики

Администрацию Сургута покинул начальник отдела молодежной политики Александр Судаков. Как стало известно СИА-ПРЕСС, он стал помощником депутата окружной думы Валерия Салахова. На место Судакова в качестве «врио» назначен его заместитель Евгений Лаптев.

Напомним, что неделей ранее в городской администрации произошли похожие подвижки – свою должность покинул (ушел на пенсию) старожил муниципальной службы, начальник управления ГО и ЧС Рашит Абраров, а новым руководителем структуры стал его заместитель Олег Пухтеев.