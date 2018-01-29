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​Очередная кадровая перестановка в сургутской администрации: перемены пришли в отдел молодежной политики

Администрацию Сургута покинул начальник отдела молодежной политики Александр Судаков. Как стало известно СИА-ПРЕСС, он стал помощником депутата окружной думы Валерия Салахова. На место Судакова в качестве «врио» назначен его заместитель Евгений Лаптев.

Напомним, что неделей ранее в городской администрации произошли похожие подвижки – свою должность покинул (ушел на пенсию) старожил муниципальной службы, начальник управления ГО и ЧС Рашит Абраров, а новым руководителем структуры стал его заместитель Олег Пухтеев.


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Сегодня в 09:42, просмотров: 514, комментариев: 2


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Комментарии:
Марик Иванов
не нравится
Сегодня в 12:17
у нас есть отдел молодежной политики? не видно)
zarnica86
не нравится
Сегодня в 13:57
Ну как не видно? Двух парней уже два года местами меняют. Только как известно от перестановки мест ...... сумма не меняется

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