​Под американские санкции попали некоторые структуры «Сургутнефтегаза»

В очередной раз расширенном санкционном списке США, под который попали компании, участвовавшие в поставке турбин Siemens в Крым и те, кто поставляет сырье на Донбасс, оказались структуры «Сургутнефтегаза». Как пишет «РБК», среди них – «Сургутнефтегазбанк», ООО «Медиа-инвест», страховое общество «Сургутнефтегаз», ОАО «Совхоз «Червишевский», ООО «Сургутмебель» и другие. Правда, по сути, они уже были под санкциями (так как головная компания была включена в списки еще в 2014 году), но теперь еще раз дополнительно там засветились.