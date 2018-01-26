Сегодня «Университет-Югра» на выезде сразится с «Химками-Подмосковье». Можно будет посмотреть онлайн

Сегодня вечером, в 20.00 по сургутскому времени, начнется игра между нашей командой «Университет-Югра» и столичной «Химки-Подмосковье». Первый матч против этого коллектива сургутские баскетболисты провели дома, уверенно обыграв их на арене «Энергетик», теперь им предстоит ответное противостояние. «Студентов» на столичной площадке поддерживают всего три особо верных болельщика, но присоединиться к ним виртуально и посмотреть игру онлайн можно будет по этой ссылке.

Напомним, что первую выездную игру этого года — против клуба «МБА» — наша команда выиграла. А ближайшая домашняя игра (против «Новосибирска») пройдет в Сургуте 2 февраля.