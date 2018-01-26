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​Спасать ботанический сад в Сургуте едут Александр Сидоров и его бывший зам Владимир Браташов

Фото admsurgut.ru
Фото admsurgut.ru

Депутат Госдумы Александр Сидоров и Владимир Браташов, работавший его заместителем в бытность главы города, едут в Сургут спасать ботанический сад. Как рассказал СИА-ПРЕСС сам А. Сидоров, он позвал старого соратника, эколога по образованию и призванию, разобраться со спорными вопросами, витающими вокруг этого многострадального научного объекта. В частности, потому, что Браташов хорошо знает историю создания ботанического сада и планов, которые администрация Сургута совместно с университетом строила на счет его и развития парка «За Саймой» в целом.

Возможно, Владимиру Браташову удастся выступить со своим экспертным мнением на круглом столе, посвященном судьбе ботсада, который пройдет на базе СурГУ в понедельник, 29 января. Там, напомним, будут присутствовать также представители региональной и городской власти, а также университета и ОНФ.

Напомним, что накануне ситуация вокруг ботанического сада в очередной раз обострилась. Глава Сургута Вадим Шувалов в своем блоге заявил, что у него есть заключение прокуратуры о том, что «с правовой точки зрения ботанического сада не существует», что было очевидно итак. В связи с этим градоначальник предложил перенести сад в другие места парка «За Саймой» или вообще куда-то ближе к северо-восточным оконечностям города.


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Сегодня в 09:33, просмотров: 720, комментариев: 14


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 09:37
Во. Передача опыта - как надо красиво тырить. Не то что нынешние
Blind Швондер
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Сегодня в 09:39
новенькие не научатся, глупенькие слишком)
Марина Соболевская Blind
не нравится
Сегодня в 09:46
Дурное дело-не хитрое! народная мудрость (правда, по другому поводу). Но про нОнешних, пришлых!!!
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 10:21
Ну не может ОНФ представлять мнение жителей города, кто его уполномочил ? Почему не приглашены не равнодушны жители города? Монополизация на общественное мнения!
Швондер
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Сегодня в 10:35
Главарь ОНФ очень упитанная. В телевизер с трудом влазит. Значит неплохо их там кормят
okanda Альберт Леонов
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Сегодня в 11:05
За депутатов голосовали? Вот они и представляют. Плюс ломы. Плюс общественники. Есть еще партии, за которые голосуют. Не нравятся депутаты, которые вас представляют? Так идите на выборы и голосуйте за тех кто нравится. Онф с общественниками единственная сила осталась которая чиновников и депутатов с едросами пока в тонусе держат и не дают разгуляться. Так найдутся, конечно, те кто их покусать захочет. Вам Альберт онф тоже где-то кислород перекрыл? Обычно чиновники наезжают, проворовавшиеся или те кому очередной мерседес не дали купить.
okanda Швондер
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Сегодня в 11:05
Главарь онф пыня же? Так тот в форме
Альберт Леонов
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Сегодня в 11:30
Если бы Путин не поддерживал ОНФ, но ни кто бы о нет и не знал.. Просто они ближе к телу стали, в отличие от партийцев из ЕДРа и все
Альберт Леонов
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Сегодня в 11:33
Мне с ними детей не крестить, мне вообще нет дела до них!, ровно как и им до меня
okanda Альберт Леонов
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Сегодня в 11:40
Ну да, значит общественников с онф хейтите, у которых ни власти, ни бюджетных денег. А чиновников и депутатов, которые нас представляют, у которых в руках влать и бюджетные деньги - как-то и не вспоминаете. Может у вас какой-то интерес? Самое веселое что именно общественники подняли вопрос - а теперь по вашим словам они не могут что-то там представлять?
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 11:53
Нет, теперь они батенька тобой заинтересуются. Поздно отнекиваться.
А на твой вопрос, почему не приглашены жители города, есть путинский ответ: мухи отдельно, котлеты отдельно.
Альберт Леонов
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Сегодня в 11:56
Не пойму, кто пресловутый общественники из ОНФ в городе нет никого? Журналистов нет, нет обоих Сергеев, нет РМС! Один ОНФ и все! Ещё раз повторю: если бы Путин не поддерживал их, то и ни кто бы не вспоминал о них в суе! Так что не преуменьшайте значение фронта!
okanda
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Сегодня в 12:10
Вам Сергей с Альбертом - шашечки или ехать? (анекдот знаете?) мне вот вообще никакой разницы кто там общественник, я вижу результат - тему подняли, оказали сопротивление абсолютно глупым на мой взгляд решениям чиновников. И продолжают держать тему на контроле. Вон сколько народу неравнодушного собрали. Сиа молодцы подключились. А теперь тут Сергей с Альбертом решили что им тоже очень хочется поучаствовать. Да какая разница мне - как жителю, мне результат нужен - чтобы там торгового комплекса не появилось вместо парка. А вот хейтить тех, кто все сделал - это уже бред.
Альберт Леонов
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Сегодня в 12:21
Давно никуда не хожу, выражаю свою собственную позицию. На ботаническом сад пусть другие политический капитал зарабатывают. Сам не политик у меня другой статус, выше, возрождение веры. Это не политика а немного другое. Но еще раз скажу, нет толку для тех кто в танке говорить нет.
Но общественность не я или Сергей, это гораздо больше горожан. Их кто представлять будет?! Кто выразить их мнение? Кому они доверят его озвучить?

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