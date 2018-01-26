​Спасать ботанический сад в Сургуте едут Александр Сидоров и его бывший зам Владимир Браташов

Депутат Госдумы Александр Сидоров и Владимир Браташов, работавший его заместителем в бытность главы города, едут в Сургут спасать ботанический сад. Как рассказал СИА-ПРЕСС сам А. Сидоров, он позвал старого соратника, эколога по образованию и призванию, разобраться со спорными вопросами, витающими вокруг этого многострадального научного объекта. В частности, потому, что Браташов хорошо знает историю создания ботанического сада и планов, которые администрация Сургута совместно с университетом строила на счет его и развития парка «За Саймой» в целом.

Возможно, Владимиру Браташову удастся выступить со своим экспертным мнением на круглом столе, посвященном судьбе ботсада, который пройдет на базе СурГУ в понедельник, 29 января. Там, напомним, будут присутствовать также представители региональной и городской власти, а также университета и ОНФ.

Напомним, что накануне ситуация вокруг ботанического сада в очередной раз обострилась. Глава Сургута Вадим Шувалов в своем блоге заявил, что у него есть заключение прокуратуры о том, что «с правовой точки зрения ботанического сада не существует», что было очевидно итак. В связи с этим градоначальник предложил перенести сад в другие места парка «За Саймой» или вообще куда-то ближе к северо-восточным оконечностям города.