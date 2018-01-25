​Глава Сургута все-таки хочет перенести ботанический сад СурГУ

Вадим Шувалов решил вернуться к старому разговору о том, что ботанический сад нужно перенести. Эту мысль он озвучил на своей странице «ВКонтакте» (мы продублировали это в блоге главы на нашем сайте). По словам Шувалова, нет сомнений в том, что ботанический сад должен быть, но вопрос в том – где именно. При этом «место должно быть не только удобным для горожан, но и соответствовать своему статусу».

При этом глава ссылается на заключение прокуратуры, которая неожиданно заметила, что «с правовой точки зрения в Сургуте ботанического сада нет» (как будто в этом кто-то сомневался). «В муниципальной собственности есть земельный участок, который используется под посадки растений и деревьев без «оформления каких-либо правоустанавливающих документов»! Очевидно, что ситуацию необходимо исправлять!» – пишет Шувалов.

Поэтому в понедельник, 29 января, Шувалов будет обсуждать с представителями региональной власти, университета и ОНФ перенос ботсада на одну из трех площадок: возле недостроенной станции юннатов, еще в одной части парка «За Саймой» и в районе Восточно-Сургутской объездной дороги (это место особенно подходит под формулировку «удобным для горожан и соответствует статусу»).

По какой причине администрация города с таким усердием пытается переселить уже сложившийся на своем месте ботанический сад, и как на это отреагирует общественность – читайте в ближайшее время на siapress.ru.