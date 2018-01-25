​Сургутский педагогический университет в седьмой раз стал лауреатом конкурса «Сто лучших вузов России-2017»

Об этом стало известно 25 января, в Татьянин день, когда ректору СурГПУ Надежде Коноплиной вручили диплом «За высокое качество образовательных услуг», сертификат и «Золотую медаль» конкурса, который ежегодно проводит Санкт-Петербургский аналитический центр «Леон».

Нам приятно снова убедиться, что Сургутский педагогический своими достижениями прославляет Сургут. Он известен не только как единственный педагогический вуз ХМАО – Югры, но и является неоднократным лауреатом конкурса «100 лучших вузов России в области науки и образования». Он внесён во Всероссийский национальный регистр «Сто лучших вузов России» в разделе «Элита образования России», его ректор Надежда Коноплина является лауреатом общественного конкурса «Европейское качество образования» в номинации «Ректор года». По результатам мониторинга деятельности вузов Министерства образования и науки Российской Федерации, СурГПУ много лет подряд признается эффективным. Также СурГПУ входит в ТОП лучших сайтов педагогических вузов России Webometrics 2016.

Наталья Нацаренус, проректор по воспитательной работе и молодёжной политике СурГПУ, так прокомментировала это событие:

— Сургутский государственный педагогический университет в 7-й раз вошёл в ТОП лучших вузов России. Для нас это очень почётно, очень важно, поскольку это - форма общественного признания деятельности коллектива нашего университета. И, конечно, неоднократное присвоение статуса лауреата конкурса подтверждает высокое качество образования, последовательность и успешность программных установок, с которыми работает коллектив.