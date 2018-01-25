​В Сургуте пройдет официальный конкурс свадеб. Зовут «свежеиспеченных» молодоженов

Сургутский Дворец торжеств при поддержке администрации города объявил конкурс «Свадьба года», где смогут участвовать молодожены версии 2017-2018 годов. Задумка посвящена тому, чтобы популяризировать свадьбу и брак как положительную социальную норму и укреплять семейные ценности.

В конкурсе будет четыре сезонные номинации: «Зимняя сказка» (для женившихся с декабря по февраль), «Весны волшебное звучанье» (с марта по май), «Лето, ах, лето!» (с июня по август) и «Золотая осень» (с сентября по ноябрь).

Подробности о том, как подать заявку на конкурс, можете прочитать здесь, либо узнать по телефону 950-953. По окончанию конкурса организаторы обещают большой свадебный бал, выставку альбомов и церемонию награждения победителей.