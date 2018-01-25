​В Сургуте надолго отправили в тюрьму наркодилера, которого поймали с двумя килограммами «дури»

Сургутский городской суд отправил наркодилера, пойманного в городе с 2 килограммами «дури», в колонию строгого режима на 9 лет и 10 месяцев, пишет городская прокуратура. Этот товарищ пытался разбрасывать наркотики по «закладкам», но не преуспел – его поймала полиция и нашла у него такие объемы «товара», что хватило на почти десять лет тюрьмы.