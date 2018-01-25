​Совсем скоро в Сургуте решат судьбу ботанического сада в парке «За Саймой»

В понедельник, 29 января, в Сургуте будет решаться судьба многострадального ботанического сада в парке «За Саймой». Как сообщают организаторы круглого стола, Общероссийский народный фронт, в большом разговоре о будущем сада примут участие два замгубернатора Югры – Всеволод Кольцов и Галина Максимова, зампред думы округа Наталья Западнова, директор департамента образования и молодежной политики региона Алексей Дренин, и первые лица сургутской власти – спикер парламента Надежда Красноярова и глава Вадим Шувалов.

Как сообщается в группе «Ботанического сада» «ВКонтакте» со ссылкой на «Русское радио», участники рассмотрят исполнение постановления губернатора, обсудят перспективы развития и благоустройства Ботанического сада Сургута, а В. Шувалов расскажет о том, что администрация подготовила в плане концепции развития парка, где должен будет расположиться сад.