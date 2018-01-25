Сургутянка Анастасия Новоселова сыграет в «Матче Звёзд 2018» Ассоциации студенческого баскетбола

Пока мужчины из команды «Университет-Югра» прорываются в топ Суперлиги, игрок одноименного женского баскетбольного клуба Анастасия Новоселова вошла в число лучших игроков Ассоциации Студенческого Баскетбола среди всех федеральных округов России и получила возможность представлять сборную «Востока» на Матче Звезд АСБ 2018.

Матч Звезд 2018 пройдет уже в эту субботу 27 января в Магнитогорске, он пройдет в формате «Восток» — «Запад», команды соберутся уже в девятый раз, чтобы выявить чья же сборная сильнее. На данный момент счет встреч 4-4.

Стоит отметить, что Анастасия – самый юный игрок в составе сборной «Востока».

Ознакомиться с программой Матча Звезд в Магнитогорске и историей этого противостояния можно здесь.