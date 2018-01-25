​«Университета-Югра» в крайне нервном противостоянии обыграл москвичей на их площадке

Сургутские баскетболисты накануне выиграли клуб «Московской баскетбольной ассоциации» на их домашней площадке. Счет 72:78 в пользу «Университета-Югра» не может передать всей нервозности последних минут матча. Еще за две с половиной минуты преимущество наших ребят было почти 10 очков, и ничего не предвещало беды, но несколько ошибок привели к тому, что за 20 секунд до финального свистка разрыва практически не было – 70:71.

В игру пошли тактические фолы – игроки специально «дергали» друг друга при вводе мяча в игру, давая противнику пробить штрафные в надежде на ошибку, дабы, получив мяч, попытаться реализовать финальную атаку и выиграть матч. Решил матч капитан сургутской команды Никола Лепоевич, который в самом конце пробил штрафной, остановил передачу противника и вколотил трехочковый практически одновременно с финальным свистком.

Это вторая победа команды «Университет-Югра» над «МБА» в этом сезоне (первая была в какой-то степени проще – 107:91 в Сургуте). Теперь наши ребята сравнялись по очкам с 3-6 местами турнирной таблицы, но у всех них есть еще игра в запасе. Впрочем, отрыв от лидера («Спартак-Приморье») не столь существенный – у них 44 очка. И прогноз на будущий матч у нас тоже оптимистичный – игра против «Химки-Подмосковья» (10 место таблицы) пройдет уже завтра, а дома сургутяне обыграли эту команду довольно уверенно. Пожелаем удачи нашим баскетболистам!