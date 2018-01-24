Ровно через неделю в Сургуте — концерт Сергея Летова

В среду, 31 января в 19:00 в культурном центре «Порт» российский музыкант, мультиинструменталист Сергей Летов представит сольную программу. Старший брат широко известного лидера группы «Гражданская Оборона» Егора Летова – саксофонист-импровизатор, композитор, владеющий множеством духовых и инструментов собственного изобретения.

Известен сотрудничеством с многочисленными группами и музыкантами, в том числе с Сергеем Курёхиным и проектом «Поп-механика», Алексеем Борисовым и Иваном Соколовским, группой «Рада и Терновник», «ДК» и многими другими.

Актёр, автор музыки к фильмам, к спектаклям Театра на Таганке, МХАТа и др. театров в Москве, Италии, Австрии.

Сергей Летов играет на саксофонах, бас-кларнете, флейтах, этнических деревянных духовых инструментах, духовых MIDI-контроллерах Akai EWI USB и Yamaha WX-5, инструментах собственного изобретения. В следующую среду вы сможете услышать эти инструменты в живую, а также узнать о них поподробнее.

На концерте в «Порту» Сергей Летов не только отыграет сольную программу, где исполнит музыкальные произведения на различных духовых инструментах, но и расскажет много интересного.