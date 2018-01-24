​Родные погибших в авиакатастрофе под Тюменью ищут компенсации во французском суде

Дело о крушении самолета ATR-72 под Тюменью шесть лет назад будет рассматриваться в иностранном суде. Дело в том, что родные погибших и пострадавших в том инциденте пытаются добиться компенсаций от французской компании, которая, по словам адвокатов, допустила «конструктивный недостаток в регулировании обледенения на крыльях».

Напомним, что в России жертвы авиакатастрофы получили свои компенсации, а виновными были признаны службы и пилоты, забывшие обработать самолет антиобледенительной жидкостью. Однако 13 семей отказались от сотен тысяч рублей в Росси, дабы получить аналогичный номинал, но только в евро, пишет «КоммерсантЪ».

Авиакатастрофа произошла 2 апреля 2012 года. Вылетевший из Тюмени в Сургут ATR-72-201 почти сразу же после взлета рухнул, расколовшись на три части. На месте погибли 30 человек, включая весь экипаж. Выжили 13 человек.