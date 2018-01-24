Библиотека имени Пушкина зовет сургутян вспомнить две жизни поэта Онегина Гаджикасимова

31 января в 18:00 литературный клуб «Имена» приглашает всех желающих на вечер, посвящённый поэту-песеннику Онегину Гаджикасимову – автору популярных хитов 60-70-х годов ХХ века: «Эти глаза напротив», «Восточная песня», «Алёшкина любовь», «Позвони мне, позвони». Встреча состоится в конференц-зале Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина.

Онегин Гаджикасимов – человек с удивительным именем и ещё более удивительной биографией. Родился он в Баку в аристократической семье и мама, почитательница таланта А.С. Пушкина, назвала сына именем любимого героя – Онегин. В 17 лет юный Онегин уезжает в Москву и поступает в Литературный институт имени М. Горького, чтобы через несколько лет начать поистине звёздный путь поэта-песенника. Им написаны сотни песен, которые исполняли такие кумиры, как: Муслим Магомаев, Полад Бюль-Бюль оглы, Валерий Ободзинский, Аида Ведищева, Юрий Антонов, и другие. Пластинки с его песнями выходят миллионными тиражами. Красивый, жизнелюбивый, талантливый и энергичный – он был настоящим баловнем судьбы.

Тем более неожиданным кажется дальнейший поворот в его судьбе – по сути, вторая жизнь, начатая Гаджикасимовым по собственному выбору в возрасте 47 лет. В 1985 году, он – мусульманин, принял православие и, оставив все имущество, уехал из Москвы. Через три года был пострижен в монахи, а ещё через какое-то время принял схиму – высшую монашескую ступень, означающую соблюдение самых аскетических условий, и стал иеросхимонахом Симоном.

Что заставило этого талантливого и состоявшегося человека так резко изменить свою судьбу, отречься от своего имени, эстрадной славы и даже от своих песен, которые и сегодня входят в золотой фонд российской песенной культуры!?

Об этом и о многом другом пойдёт речь на вечере литературного клуба «Имена».

Приглашаем всех желающих!

Время: 31 января, 18:00

Место: Центральная библиотека им. А.С. Пушкина (конференц-зал, 6 этаж)

Вход бесплатный