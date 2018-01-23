Сургутяне, держитесь! Осталось два дня сильных морозов

Сургутское управление по ГО и ЧС еще раз напоминает жителям города, что аномальные морозы продлятся ориентировочно до 24-25 января. То есть уже в пятницу, 26 января, погода пойдет на поправку. Но до этого температура воздуха может падать до минус 45 градусов, так что ни в коем случае не стоит расслабляться.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1.Без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.

2.Постарайтесь выполнить всё возможное, чтобы не получить обморожения, если Вам все-таки придётся быть вне дома или квартиры.

3.Не выходите на мороз без тёплой одежды.

4.Не носите на морозе металлические украшения.

5.Если появилась неисправность в Вашей машине вдали от населённого пункта или в незнакомой для Вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону «112», ждать пока по дороге проедет другой автомобиль.

6.Необходимо укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.

7.Если Вы обморозили себе часть тела: согрейте отмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите её в тёплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрете руку (ногу) насухо, наденьте перчатки (носки) и, по возможности обратитесь к врачу.