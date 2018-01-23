Сургутяне жалуются главе города на свои квартиры: в лютые морозы окна и стены у них обрастают льдом // ФОТО

Сургутяне пишут на странице главы города Вадима Шувалова жалобы (в том числе, коллективные) на то, как были построены и ныне обслуживаются их квартиры. Дефекты при установке окон для жильцов некоторых домов были понятны давно, но в период лютых морозов, да еще и с ветром, они превратились в настоящие бедствие — не просто наледь вокруг окон, а целая бахрома изо льда. Разумеется, с определенными последствиями для температурного режима в комнатах.

Так, житель дома на ул. Захарова, 12, прислал такую фотографию своего окна:

Жители дома №40/1 улицы Мелик-Карамова даже написали коллективное обращение к Вадиму Шувалову с просьбой разобраться с управляющей компанией «Система» (ранее — «Сибпромстрой-25»). По их словам, у них промерзают не только окна, но и стены, все свистит и дует, а с теплом и влажностью приходит запах плесени и гнили.

Фотографии этой проблемы они так же прилагают:

Напомним, что аномальные морозы в Сургуте установились еще в субботу, 20 января, и продлятся они до четверга. Только в пятницу ожидается потепление, температура воздуха прогреется до комфортных минус 8-12 градусов к выходным.