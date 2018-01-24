​Баскетболисты из «Университета-Югра» сегодня начинают короткую выездную серию игр в Москве

Сегодня, 24 января, сургутский баскетбольный клуб «Университет-Югра» начнет короткую выездную серию игр в столице. Вечером он проведет встречу с командой «Московской баскетбольной ассоциации» (МБА), которая находится на девятой строчке таблицы Суперлиги-1 с одной игрой в запасе. Эту команду наши баскетболисты в текущем сезоне выиграли дома в очень результативном матче (счет был 107:94).

А послезавтра, 26 января, «Университет-Югра» сыграет с 11-м местом таблицы – «Химки-Подмосковье». Они в домашнем матче так же проиграли сургутянам с довольно большим разрывом – 56:79.

Напомним, сургутская команда в последнем матче на своей площадке уступила «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» и остается на седьмом месте текущего сезона Суперлиги-1. Ближайшая домашняя игра – против «Новосибирска» – пройдет в Сургуте 2 февраля.