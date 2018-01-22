​Инспекторы Сургута и района помогли десяткам водителей, попавшим в «морозные приключения»

Аномальные холода, обрушившиеся на Югру, не могли обойтись без инцидентов на дорогах. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Сургутского района, за выходные инспекторы 11 раз помогли водителям, чьи автомобили сломались на морозе, и ждать помощи им было фактически не откуда. В подобных случаях встреча с инспекторами заканчивались не проблемами и штрафами, а теплым чаем и помощью в вывозе заглохшего авто на ремонт.

Аналогично действовали и сургутские дорожные полицейские. По сообщениям пресс-службы городского ГИБДД, патрульные более двадцати раз за выходные помогли водителям – то буксировали до заправки или СТО, то подкачивали колеса и обогревали владельца застывшего автомобиля.

Госавтоинспекция напоминает, что в подобную непростую погоду нужно поберечь себя и свои машины и не выезжать, особенно, на трассу, кроме случаев крайней необходимости.