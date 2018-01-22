​Один из начальников сургутского военкомата осужден за коррупцию. Не очень сильно

Начальник одного из отделов сургутского военкомата Халил Фаттахов осужден за посредничество при даче взятки, сообщает прокуратура города. Дело было так: в 2016 году Фаттахов хотел помочь племяннику своему знакомого в его стремлении к знаниям – то есть поступлении в военный вуз. Для этого он передал скромную сумму в 120 тысяч рублей преподавателю на кафедре Тюменского высшего командного училища, на чем и попался.

Судья посчитал, что справедливым наказанием для работника военкомата будет 200 тысяч рублей штрафа и запрет на работу в муниципалитете и госструктурах. На год.

К слову, тому самому преподавателю, который получил взятку в 120 тысяч рублей, был осужден на штраф в 100 тысяч рублей. Про парня, который хотел поступить в военный вуз, еще ничего не ясно – следствие по его делу продолжается.