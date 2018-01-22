Дорожные инспекторы Сургутского района призывают водителей поберечь себя и особо не высовываться

Госавтоинспекция Сургутского района призывает водителей не собираться в дальние поездки и вообще быть крайне осторожными во время нынешних холодов. Но если уж ехать надо, то нужно удостовериться, что машина исправна и не заглохнет где-нибудь по пути, что приведет к печальным последствиям. Инспекторы советуют хорошо заправить автомобиль, а также захватить с собой продукты, теплую одежду, средства связи (и зарядки для них), и вообще лучше ехать колонной и товарищами.

Но если уж что случилось, то звоните (3462)42-21-06 или 112 — короткий номер будет доступен даже если вы вне зоны действия сети, у вас нет денег на счету или даже заблокирована сим-карта.