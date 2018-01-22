Сегодня, 22 января, из-за сорокаградусных морозов объявлена актировка для всех школьников. Вероятнее всего, младшие школьники проведут дома почти всю учебную неделю — ожидается, что воздух прогреется до приемлемых минус 15-18 градусов лишь к пятнице-субботе. Однако для старших классов учеба может начаться раньше — в четверг утром температура может добраться до отметки минус 30 градусов, когда они смогут спокойно пойти в школу.
Эта неделя у школьников будет «короткой». Актированные дни скорее всего продлятся до четверга
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