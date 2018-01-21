​«Университет-Югра» уступил домашний матч команде из Ревды

Баскетбольный клуб «Университет-Югра» неудачно провел домашний матч против своего принципиального соперника по Суперлиге-1 – команды «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из города Ревды. Если на выезде сургутские баскетболисты одолели этот коллектив, то на собственной арене все же уступили – со счетом 84:77.

Подопечные Сергея Ольхова отлично начали матч, сходу набрав преимущество почти в 10 очков, однако ближе к концу первой половины ревдинцы начали отыгрываться, сократив отрыв до пяти очков. В начале второй половины игры дело у сургутян не пошло – зачастую они не могли реализовать свои атаки, в то время как соперники постепенно нагоняли хозяев площадки, а затем обошли их – третий период закончился с небольшим преимуществом ревдинцев. В итоге нагнать их у «Университету-Югра» не вышло.

Наша команда осталась на седьмой строчке турнирной таблицы с 38 очками, а «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» поднялись с шестого сразу на третье место. Первое место занимают «Спартак-Приморье» с 43 очками.