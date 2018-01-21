​«Университет-Югра» сегодня примет «Темп-СУМЗ-УГМК»

Поменяться местами в турнирной таблице команды из Ревды и Сургута могут уже после этого тура. В случае победы «Университет-Югра» потеснит «Темп» с шестой строчки.

Вообще интрига в этом сезоне закручивается интересная. Четыре команды имеют одинаковые показатели в графе победы/поражения и расставлены в таблице исходя из показателей личных встреч. В расстояние от третьего до седьмого текущего места — одна победа (или одно поражение, кому как). Поэтому и цена выигрыша в каждом матче очень велика.

Команды из Ревды и Сургута стоят рядом и в статистике по набранным очкам. Средние показатели этих клубов различаются всего лишь на одну десятую (79,8 против 79,7 у «Университета»). Похожа и статистика забитых бросков со средней дистанции (Ревда — лидер лиги с 53%, сургутяне — на втором месте, и у них 51%). Баскетболисты «Югры» чуть точнее реализуют дальние броски (34% против 33%), одинаково бьют штрафные (у обоих 75%). «Университет» — лучшая команда по числу точных атакующих передач (18,2 в среднем за матч против 16 у Ревды). А вот борьбу на подборах чаще выигрывают уральцы (38 против 35). Темп-СУМЗ-УГМК лидер суперлиги по числу перехватов (11,1 в среднем за игру), в этом рейтинге сургутяне расположились в середине с показателем 8. А ещё наши нынешние гости чаще фолят, и теряют мячи, но успешнее ставят блок-шоты.

Что касается личной статистики, лидерами ревдинской команды по набранным очкам являются Александр Варнаков (12,4), Александр Лавников (11,6) и Федор Ключников (11,3). Не стоит забывать про Сергея Караулова, который традиционно успешно играет в матчах именно с «Университетом» и является лучшим подбирающим команды.

В Сургуте со снайперами дела обстоят получше, но все зависит от того, пойдет ли игра у бомбардиров. Больше десяти очков за матч регулярно набирают Никола Лепоевич, Евгений Карпеко, Илья Сыроватко, Александр Пушкин. Ищет свою игру Неманья Протич, мы очень расчитываем на помощь Алексея Федорчука и Даниила Соловьева, который от игры к игре прибавляет.

Добавим, что матч первого круга в Ревде завершился победой сургутян 67:64. Подводя итоги можно сказать, что сегодня будет сыгран, пожалуй, центральный матч тура, в котором встретятся две абсолютно равные команды. И это удивительно, зная ситуацию сургутского клуба с финансированием и глядя на Ревду, которая подписывает очередного топ-игрока (имеется ввиду приглашение Федора Ключникова).

Сегодня, в 17:00, СК «Энергетик». Холод не должен стать помехой! Ждём всех! Вход свободный.