​Наталья Комарова продолжает большое турне по городам Югры визитом в Сургут // ПРОГРАММА ВИЗИТА

Губернатор Югры Наталья Комарова в понедельник, 21 января, будет весь день (и вместе с правительством округа) работать в Сургуте. В экономической столице региона она продолжит свое большое турне по всем 22 муниципалитетам, запланированное на начало 2018 года.

Наблюдатели подмечали, что в последние месяцы глава региона хоть и очень часто бывает в Сургуте, но не демонстрирует свои симпатии к руководящей команде города. Тем интереснее будет этот визит с точки зрения внутренней политики Югры.

Начнет свой рабочий день Наталья Комарова со встречи с главой города Вадимом Шуваловым. Затем она встретится с активистами Общероссийского народного фронта, с которыми обсудит итоги их работы в 2017 году.

После обеда у Натальи Комаровой запланировано заседание совета при правительства Югры по развитию инвестиций, а далее – совещание о строительстве школ, заключении концессий в коммунальной сфере и переходу на новую систему обращения с отходами. Вечером губернатор будет общаться с представителями общественности и молодежных объединений.