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Вадим Шувалов поздравил сургутян с Крещением, но сам пока не окунулся // ФОТО

Глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице «ВКонтакте» поздравил горожан с Крещением и выложил фотографии того, как сходил в храм Георгия Победоносца.

«Сургутяне, с праздником, с Крещением! Утром был в храме Георгия Победоносца на крещенских купаниях. Морозец хороший, поэтому оценивайте свои силы и здоровье, если собираетесь окунуться!» — написал он.

Сам глава, судя по всему, не погружался в иордань, зато показал, как это сделал Благочинный Сургута и Сургутского района Антоний. И сделал он это весьма эффектно.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 302, комментариев: 5


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 11:54
Вот Пыня окунулся
Флудер
не нравится
Сегодня в 12:28
Объясните несведущему: вода же только в полдень освящается на окунания? Смысл ранее окунаться? А по радио сказали, что Путин ещё вчера окунулся... Для него персонально Крещение на день раньше?
сэнсей
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Сегодня в 12:30
Да морозец хороший--30 с ветерком. не каждому здоровье позволяет окунутся в иордань.хотя батюшки все поголовно окунаются и не болеют наоборот говорят придает сил. Конечно человеку неверующему трудно это понять типа флудера.
naumoff
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Сегодня в 13:07
А что там за человек с пакетом фикспрайс и с грустным лицом?
Флудер сэнсей
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Сегодня в 14:23
1) Вода на окунания освящается в полдень 19-го января? Да или нет?
2) Т.е. окунание до 12.00 19-го января никакого отношения к вере не имеет? Да или нет?
3) Т.е. при желании можно окунаться в любой день? Так?
4) Значит, массовое окунание в 19-е января - это всего лишь стадный инстинкт. Или желание для некоторых попиариться. Всё верно?

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