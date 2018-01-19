Вадим Шувалов поздравил сургутян с Крещением, но сам пока не окунулся // ФОТО

Глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице «ВКонтакте» поздравил горожан с Крещением и выложил фотографии того, как сходил в храм Георгия Победоносца.

«Сургутяне, с праздником, с Крещением! Утром был в храме Георгия Победоносца на крещенских купаниях. Морозец хороший, поэтому оценивайте свои силы и здоровье, если собираетесь окунуться!» — написал он.

Сам глава, судя по всему, не погружался в иордань, зато показал, как это сделал Благочинный Сургута и Сургутского района Антоний. И сделал он это весьма эффектно.